В Клину завершается капитальный ремонт детсада

В городском округе Клин в Бородинском проезде, д. 12А, завершается капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии им. Ушинского.

Бригада профессиональных строителей демонтировала все старые перегородки, покрытия полов, стен и потолков, а также внутренние коммуникации — от водопровода до электрики. На втором этаже в каждом помещении готовы черновые полы с полусухой стяжкой. На первом специалисты подготовили полы для заливки бетоном, параллельно проложив новую канализацию.

Подрядчик устанавливает теплосети и водопровод, делает отверстия для труб в стенах, полах и потолках. В некоторых кабинетах уже началась отделка: специалисты монтируют гипсокартон, штукатурят и шпаклюют стены, выравнивают и красят потолки для дальнейшего монтажа системы «Армстронг».

После капитального ремонта здание детсада 1964 года постройки будет оформлено в современной стилистике. Здесь обновят пищеблок, сделают небольшой актовый зал, игровые комнаты и небольшую спортзону. Завезут новую мебель и оборудование для комфорта детей и воспитателей.

Общая территория под открытым небом составляет 5,5 тысяч квадратных метров. В мае здесь начнут благоустройство: установят новые лавочки, беседки и игровые зоны.

Открытие детского сада запланировано на 1 сентября.