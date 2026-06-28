В Клине на фестивале искусств представили спектакль-концерт по роману Достоевского «Бедные люди

На XII Международном фестивале искусств имени П. И. Чайковского в музее-заповеднике в Клине прошел спектакль-концерт по роману Федора Достоевского «Бедные люди». полторы тысячи зрителей увидели уникальное представление.

В ролях исполнителей выступили народный артист России Евгений Миронов и актриса Юлия Хлынина. Их сопровождал камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством дирижера Юрия Башмета.

Режиссером спектакля выступил Мурат Абулкатинов. За полтора часа со сцены герои представили первое опубликованное произведение знаменитого писателя, раскрыв сентиментальную историю любви простого чиновника Макара Девушкина к девушке Вареньке Доброселовой.

Евгений Миронов в роли Макара Девушкина озвучил текст от лица героя, показав его литературный дар через переписку с любимой. Музыка Чайковского подчеркнула лиризм романа Достоевского.

Юлия Хлынина отметила, что противоположности Достоевского и Чайковского сошлись в одно целое, встретившись вне языка — литературного или музыкального.