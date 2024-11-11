Реконструкцию парка «Дубрава» в Подольске завершат в 2025 году

Работы по модернизации главного места отдыха жителей деревни Гривно готовятся начать в городском округе. Парк будет полностью обновлен в третьем квартале будущего года.

На территории будут созданы отдельные зоны в единой стилистике. Появятся пешеходные маршруты, велодорожки и лыжная трасса общей протяженностью более 10 километров. Также в парке будут обустроены детские площадки, сцена и локации для спортивных активностей. Для посетителей сделают автостоянку, рассчитанную на 31 машину.

Универсальная спортивная зона будет обустроена для игры в баскетбол и футбол. Также будут созданы площадки для игры в настольный теннис и занятий воркаутом.

В лесопарке установят смотровую площадку с настилом, качели, разнообразные кафе и фудкорты. В рамках благоустройства очистят пруд, посадят новые деревья и кусты, разобьют газоны и цветники. В парке обновят освещение и сделают систему видеонаблюдения.

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