В Климовске открылась новая спортивная площадка

В городе Климовск, микрорайон городского округа Подольск, на улице Победы, 3В, распахнула свои двери для жителей новая спортивная площадка. Она находится на стадионе в корпусе №2 школы №1. Открытие состоялось в сентябре прошлого года одновременно с вводом в эксплуатацию нового жилого дома.

На территории стадиона оборудованы беговая дорожка с прорезиненным покрытием, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, установлены турники и полоса препятствий.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Ольга Мельникова подчеркнула: «Стадион работает с 7 до 22 часов». При этом посещение площадки возможно в любое удобное время, кроме периодов проведения уроков физкультуры у школьников.

Для занятий на спортивной площадке необходимо приходить в спортивной обуви, что позволит получить максимальную пользу от тренировок и продлить срок службы покрытий.

Проект Московской области «Открытый стадион» обеспечивает бесплатный доступ к спортивным объектам для всех желающих.