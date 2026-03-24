В Климовске капитальный ремонт центра детского творчества завершится в 2026 году

В микрорайоне Климовск города Подольска продолжаются работы по капитальному ремонту центра детского творчества, расположенного на улице Школьная, дом 10/1.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

На данный момент специалисты заняты фасадными работами, монтажом вентиляционной системы, электромонтажными и отделочными работами, а также устройством наружной канализации.

В процессе капитального ремонта зданию придадут новый облик: будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Планируется проведение внутренней отделки помещений, кровельных работ, устройство входной группы и благоустройство прилегающей территории.

После завершения ремонта обновленные помещения оснастят современным технологическим оборудованием и мебелью, чтобы создать оптимальные условия для занятий детей творчеством и музыкой.

Все работы на объекте планируют завершить в 2026 году.