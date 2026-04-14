В Климовске и Подольске заменят цокольные газовые вводы

В рамках обновления газопроводной системы в микрорайоне Климовск к 2026 году планируется заменить 40 цокольных вводов. На текущий момент уже заменены 11 штук.

В Подольске за тот же период предполагается модернизация 60 газовых вводов, и с начала года уже осуществлены работы по 47 из них.

Апрель в Климовске ознаменован продолжением замены цокольных вводов по следующим адресам:

- 17 апреля — ул. Западная, д. 12; - 22 и 23 апреля — ул. Западная, д. 8; - 29 апреля — ул. Заводская, д. 1.

Цокольный ввод является важной частью газопроводной системы, соединяющей подземные и наземные коммуникации. Его замена требуется при коррозии или окончании срока службы. Специалисты Мособлгаза активно работают над обследованием и модернизацией этих элементов для обеспечения бесперебойного и безопасного использования природного газа жильцами.

Работы проводятся оперативно и с предварительным уведомлением жителей, обычно в течение одного дня.