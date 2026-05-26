В Климовске для выпускников школы №1 впервые прозвенел последний звонок

В городе Климовск, который является частью городского округа Подольск, 26 мая в здании по улице Победы, 3В, для 57 учеников прозвучал последний звонок в стенах второго корпуса школы №1. Открытие корпуса состоялось в прошлом сентябре, и в новые классы тогда пришли 1100 учащихся. Педагоги и школьники признались, что первое время привыкали к просторным помещениям.

Выпускница Варвара Никитина поделилась своими чувствами: «Каждый год был по-своему интересный. Сегодня, конечно, не без слез — непросто расставаться с родной школой». Впереди у ребят — экзамены, семь выпускников претендуют на медали.

На торжественной линейке прозвучали теплые пожелания от представителей администрации, духовенства, учителей, родителей и первоклассников. Выпускники исполнили вальс, а затем посадили две туи на территории второго корпуса школы. Эти деревья будут напоминать о ее первых выпускниках, продолжая добрую традицию, существующую в первом корпусе школы.