В лагере «Девчонки рулят», который работает на базе «Школы принцесс» в городском округе Кашира, девочки научились создавать памятные фотокниги. На занятиях они распечатали яркие снимки и вставили их в альбом, оформив в любимом стиле.

Как отметила руководитель лагеря Инна Еременко, участницы проявили фантазию и творчество. В оформлении фотокниг они использовали различные наклейки, трафареты и маркеры. Учитель также принесла свой пример — фотокнигу с яркими событиями прошедшего года.

Ученицы «Школы принцесс» активно занимаются творчеством в летнем лагере. Они посещают мастер-классы по рисованию плакатов, изготовлению брелоков, икебан и поделок для интерьера. Также девочки учатся готовить. На следующем занятии их научат делать объемные картины.

Занятия проходят на базе творческого пространства «Екатергия». Здесь занимаются девочки от 8 до 12 лет. В планах у руководителя — набрать группу мальчиков для «Школы джентльменов».