В каширской школе №1 завершаются работы по капитальному ремонту

В школе №1 имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова в городском округе Кашира подходит к концу капитальный ремонт.

На первом этаже школы идет генеральная уборка: сотрудники подрядной организации отмывают полы, стены и окна, удаляют защитную пленку с поверхностей и выносят мусор.

Осталось выполнить 2% малярных работ и установить навесные потолки на первом этаже. В пищеблоке идет установка кухонного оборудования: плит, холодильников и стеллажей для подносов. Завершается монтаж вентиляции.

Третий и второй этажи уже готовы к встрече учеников: в классах установили мебель, и педагоги начали укомплектовывать материальную базу.

На территории школы завершилось благоустройство: дорожки и отмостку заасфальтировали, установили бордюрные камни и подключили фонари освещения.

Прораб Андрей Яськив подчеркнул, что готовность учреждения составляет 93%. Через неделю здание будет полностью передано руководству школы для подготовки к новому учебному году.