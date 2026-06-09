В Каширской детской школе искусств в микрорайоне Ожерелье продолжается ремонт

Ремонтные работы в здании отделения Каширской детской школы искусств в микрорайоне Ожерелье продолжают активно идти. На данный момент степень готовности объекта достигла 45%.

Рабочие штукатурят стены первого этажа, проводят малярные и отделочные работы. Фасад здания и пристроек утепляют. В ближайшее время начнется установка новых окон и устройство вентилируемого фасада из керамогранита. Между первым и вторым этажами уже установили новую лестницу.

На основном здании школы обновили кровлю из черепицы, а также начали ремонт кровли в пристройках. Параллельно ведутся работы по устройству инженерных сетей, монтажу систем электроснабжения и слаботочных систем. Ежедневно на стройплощадке работают 25 человек.

С 1 сентября обновленная школа возобновит свою работу.