В Кашире завершили строительство новых очистных сооружений

В деревне Терново-1 городского округа Кашира завершилось строительство современных очистных сооружений. Работы начались весной 2023 года и теперь переходят к финальной стадии.

На последнем этапе строители благоустроили территорию: уложили асфальт, установили бортовые камни и тротуары, а также систему освещения и видеонаблюдения. Завершаются работы по устранению мелких замечаний. После этого проект пройдет экспертизу, и подрядчик сообщит в Госстройнадзор о завершении строительства.

Главный инженер проекта компании «ВИС» Владимир Коврижкин сообщил, что сооружения смогут обрабатывать до 20 тысяч кубических метров воды в сутки. На них круглосуточно будут работать 12 человек. Комплекс станет пятым в России, где применяется биологическая очистка стоков вместо химической.

Очистные сооружения будут принимать сточные воды из Каширы, микрорайона Ожерелье, поселков Новоселки и Зендиково, обслуживая около 52 тысяч жителей. Процесс очистки включает несколько этапов: механическую очистку, биологическую обработку с помощью бактерий и третичную доочистку с ультрафиолетовым облучением. После всех этапов вода будет сбрасываться в Оку.