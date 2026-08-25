В Кашире завершили капитальный ремонт школы № 1

В Кашире на улице Маршала Астахова завершился капитальный ремонт здания школы №1. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Капитальный ремонт проводился в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Специалисты выполнили комплексные работы: заменили инженерные коммуникации, обновили окна и двери, утеплили фасад и сделали кровлю.

Внутренняя отделка помещений теперь соответствует современным стандартам комфорта и безопасности. Школа также получила новую мебель и современное учебное оборудование, которое позволит педагогам применять передовые методики обучения.

Здание школы откроется 1 сентября. Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский отметил, что капремонт школ — это не просто строительные работы, а возможность создать комфортные условия для обучения и развития детей. В этом году после капитального ремонта в Московской области откроются 49 школ.