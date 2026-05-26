Школу №7 в Кашире капитально отремонтируют

В городе Кашира продолжается масштабный капитальный ремонт школы №7 с углубленным изучением отдельных предметов. Здание активно меняет свой облик: специалисты приступили к утеплению фасада, используя минеральную вату толщиной 100 мм. После этого стены зашпаклюют, установят армирующую сетку и отливы, а затем выполнят декоративную штукатурку. Завершающим этапом станет покраска здания.

Внутри школы и в подвале ведутся электромонтажные работы, монтаж слаботочных систем, вентиляции, отопления, горячего и холодного водоснабжения. Внутренняя отделка трехэтажного здания выполнена на 89%. Продолжаются малярные работы, собираются потолки и монтируются панели из гипсокартона.

Производитель работ Раиль Ганиев отметил, что строительная готовность объекта достигла 75%. В ремонте задействовано 70 человек, из них 15 человек и 4 единицы техники участвуют в благоустройстве территории. На территории школы появится большое спортивное ядро с игровыми площадками. Уже выполнено планирование территории, установлен бортовой камень, ведется устройство основания. Также планируется обустройство дорог и тротуаров вокруг школы.