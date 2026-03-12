В Кашире завершается строительство фундамента физкультурно-оздоровительного комплекса

В городе Кашира на улице Парковой продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. На данный момент строители заканчивают заливку фундаментной плиты.

Сначала они провели разработку грунта котлована, уплотнение, устройство подстилающего слоя и гидроизоляции. Затем приступили к армированию и заливке фундаментной плиты. Параллельно началась заливка вертикальных конструкций и прокладка инженерных сетей.

В строительстве задействовано 32 специалиста, в том числе по наружным сетям и монолитчики. На объекте работает 9 единиц техники: автокраны, экскаваторы и фронтальные погрузчики. Они перевозят и разгружают стройматериалы, устраивают щебеночное основание.

Строителей не останавливает даже резкое потепление. Как отметил руководитель проекта ООО «Новая строительная компания ВСК» Дмитрий Дремов, снег активно тает, и из-за особенностей рельефа вся вода течет на площадку. Но с этой проблемой активно борются — круглосуточно работают насосы, чтобы избавиться от прибывающей воды.

На следующем этапе на объекте будут возводить верхний этаж, устанавливать металлоконструкции и монтировать кровлю. Дмитрий Дремов подчеркнул, что работы идут по графику. Их завершение запланировано на декабрь этого года.

Площадь будущего ФОКа составит 5575 квадратных метров. Спортивный объект будет вмещать до 300 человек.