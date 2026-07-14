В Кашире завершается капитальный ремонт Центра детского творчества «Светлячок»

В городе Кашира близится к завершению капитальный ремонт центра детского творчества «Светлячок», расположенного на улице Стрелецкой. Строители активно работают над фасадом здания, который уже готов на 70%. Наружные стены бывшего дома культуры полностью утеплили, и сейчас на них наносят «мокрый фасад». После затвердевания его стены грунтуют и красят, сохраняя историческую цветовую гамму здания — желтый и белый тона.

Внутри центра отделочные работы также подходят к концу. Специалисты устанавливают двери двух типов: со стеклами из металлопрофиля и из цельного деревянного щита. Идет монтаж подвесных потолков, преимущественно системы «Армстронг», а в фойе дома культуры смонтировали металлическую «Грильяту», что придает особый акцент дизайну интерьера. В коридорах на полы уложили плитку из керамогранита, а в кабинетах укладывают напольное покрытие из кварцвинила. Маляры активно грунтуют и окрашивают стены. Общая готовность отделки составляет 80%.

Руководитель проекта Максим Кузнецов отметил, что работы идут согласно графику. Сейчас на объекте задействовано 22 человека. Общая строительная готовность приблизилась к 70%, и сдать здание в эксплуатацию планируют к концу августа.