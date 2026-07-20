В Кашире завершается капитальный ремонт школы № 7

В городском округе Кашира подходит к концу капитальный ремонт в школе № 7. Сейчас отделка здания выполнена уже на 80%, а фасад — на 40%.

На данный момент на втором и третьем этажах смонтированы потолки. В коридорах сделано грильято, а в учебных классах использована технология «Армстронг». Установлены светильники, выключатели и розетки. Смонтированы системы пожарной безопасности и оповещения. Завтра в классах начнут укладывать линолеум.

На первом этаже школы продолжается отделка стен и сборка каркасов потолков. В спортивном зале приступили к штукатурке, а позже на полы там уложат специальный спортивный линолеум. На следующей неделе в школу начнут завозить мебель.

Производитель работ Данил Султанов отметил, что капитальный ремонт выполнен на 75%. Сейчас на объекте задействовано 45 человек и два инженерно-технических работника, а также техника: гусеничный экскаватор, экскаватор-погрузчик и самосвалы. Работы идут строго согласно графику, и уже к середине августа школу планируется сдать в эксплуатацию.