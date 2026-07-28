В Кашире завершается капитальный ремонт школы №1 им. Героя Советского Союза А. И. Выборнова

В городском округе Кашира на финишную прямую вышел капитальный ремонт школы №1 им. Героя Советского Союза А. И. Выборнова. На сегодняшний день общая строительно-монтажная готовность объекта достигла 87%.

Внутри школы завершаются отделочные работы. Стены второго и третьего этажей здания покрашены в два слоя, в кабинетах идет подготовка к укладке линолеума. Началась установка каркасов под интерактивные доски. В санузлах полностью уложена плитка, установлена сантехника и радиаторы отопления. Полностью выполнены новые инженерные сети, идет монтаж светильников и выключателей.

В спортивном зале красят стены, после чего здесь постелят специальный линолеум и смонтируют радиаторы отопления. Пищеблок школы готов к установке оборудования, его завезут на объект уже на следующей неделе.

На территории школы на 80% выполнено благоустройство. Построено большое спортивное ядро с площадками для игр и беговыми дорожками. Полностью установлен бортовой камень, и сейчас техника выравнивает основание вокруг школы для укладки асфальта.

Как отметил производитель работ Андрей Яськив, на территории школы ведутся работы по благоустройству. На текущий момент в капитальном ремонте задействовано 38 человек и 3 единицы техники: манипулятор и экскаваторы-погрузчики. Работы идут в соответствии с графиком и завершатся в августе. 1 сентября обновленная школа будет готова встречать учеников.