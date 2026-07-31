В Кашире завершается капитальный ремонт школы № 7

В городском округе Кашира на финальной стадии находится капитальный ремонт школы № 7. Отделочные работы близятся к завершению, и подрядчики приступили к сборке мебели для учебных классов.

Специалисты устанавливают парты, стулья, шкафы и учительские столы. Также собираются стеллажи для библиотеки и мебель для столовой. Параллельно с этим в актовый зал завозят мягкие стулья с велюровой обшивкой цвета «старинный орех».

По словам производителя работ Данила Султанова, в сборке мебели участвуют 11 человек. Собранную мебель временно хранят в отдельных помещениях, а после генеральной уборки расставят по классам и кабинетам. Всего меблировка включает около 700 стульев и 350 ученических парт.

6 августа в школу доставят оборудование для пищеблока и приступят к его установке. 1 сентября образовательное учреждение откроет свои двери для учащихся после капитального ремонта.