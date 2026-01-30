Капитальный ремонт колледжа «Московия» в Кашире завершат в этом году

В городском округе Кашира продолжается капитальный ремонт профессионального колледжа «Московия». Сейчас рабочие занимаются монтажом вентилируемого фасада в корпусе производственных мастерских. Внешний вид здания будет выполнен в белых тонах с яркими оранжевыми и коричневыми вставками.

Работы по обновлению фасада уже выполнены более чем наполовину — готовность составляет 60%. Внутри колледжа рабочие завершили установку новых пластиковых окон, теперь идет монтаж подоконников и откосов. Специалисты также начали укладку плитки в санузлах.

В здании прокладывают инженерные коммуникации: электрики монтируют проводку и слаботочные сети, а сантехники устанавливают новые трубы водоснабжения и канализации в подвале. На данный момент на объекте трудится 30 специалистов. Представитель подрядчика отметил, что ремонт идет с небольшим опережением графика. Завершить работы планируют к началу учебного года.

После завершения ремонта количество учебных мест в колледже увеличится почти на 200. В мастерских появится новое оборудование, что позволит готовить специалистов разных профессий.