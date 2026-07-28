В Кашире завершается капитальный ремонт детского сада

В городском округе Кашира на улице Вахрушева, дом 16 корпус 1, капитальный ремонт детского сада близится к завершению. Строительные работы вышли на финишную прямую.

На данный момент полностью завершен монтаж вентилируемого фасада, идет обшивка козырьков входных групп. Осталось смонтировать цоколь и парапетные крышки. На территории уже уложен первый черновой слой асфальта, смонтирован бортовой камень, заасфальтированы тропинки, идет монтаж отмостки здания.

Внутри здания отделочные работы выполнены на 90%. На вторых этажах всех корпусов проводится генеральная уборка. Полностью готовы медкабинеты, спортивные помещения и музыкальный зал. Осталось завершить отделку в коридорах и переходе между корпусами.

Начальник участка Дамир Казаев отметил, что общая строительная готовность детского сада составляет 90%. Ежедневно на участке задействовано 67 человек и две единицы техники: экскаватор-погрузчик и траншейный экскаватор для прокладки кабелей. Сдать дошкольное образовательное учреждение планируется уже к середине августа.