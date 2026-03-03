В Кашире устраняют последствия снегопада

В городе Кашира продолжается активная борьба со снежными заносами. В течение дня на привокзальной площади проводилась работа по расширению проезжей части.

С помощью экскаватора-погрузчика снег сначала убрали со стороны автовокзала. Дорогу очистили до бортового камня вдоль остановочных павильонов городских и пригородных автобусов, а также на месте стоянки общественного транспорта. Затем техника приступила к уборке снега со стороны подпорной стены. Осадки сгребли в отдельные кучи около парковки, чтобы впоследствии вывезти на самосвалах.

Для проведения работ дорогу решили не перекрывать. Очистка территории не помешала движению автобусов и легковых автомобилей. Из-за активного таяния на привокзальной площади образовались большие лужи, но благодаря высоким пешеходным переходам пассажиры без проблем добираются до железнодорожной станции.