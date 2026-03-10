В Кашире строят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с катком

В городе Кашира продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком. На данный момент рабочие занимаются армированием фундаментной плиты и прокладкой ливневой канализации.

Стройка идет на улице Парковая. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

На объекте трудятся 36 рабочих, задействовано 7 единиц техники. Общая готовность здания составляет 6,7 %.

Площадь двухэтажного сооружения превысит 5 тысяч квадратных метров. В комплексе будут четыре блока: входная группа, ледовая арена, помещения для технической подготовки хоккеистов и обслуживания спортсменов, включая медицинский блок.

На прилегающей территории проведут благоустройство: высадят зеленые насаждения, обустроят подъездные пути, тротуары и места для отдыха.

Основные строительные работы планируют завершить до конца 2026 года. После открытия комплекса его смогут посещать более 300 человек в смену.