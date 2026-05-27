В Кашире стартовало строительство центрального теплового пункта

В городском округе Кашира началась подготовка к возведению центрального теплового пункта №3. На начальном этапе подрядчики занимаются прокладкой труб для подвода к будущему пункту на улицах Садовой и Новокаширской. Трубопровод диаметром 500 миллиметров выполнен из сшитого полиэтилена. Для разводки теплосетей будут использоваться трубы меньшего диаметра в зависимости от напора.

Сейчас подрядная организация завершает подготовительные мероприятия: доставляет строительные материалы и технику, устанавливает ограждения, сигнальные флажки и ленты, а также знаки-указатели. Производитель работ уже определил места для вывоза грунта, строительного мусора и порубочных отходов.

Директор МКУ «Управление строительства» администрации городского округа Кашира Денис Половинкин сообщил, что общая программа включает строительство шести центральных тепловых пунктов в микрорайоне Кашира-2. Это позволит перейти с открытой системы теплоснабжения и водоразбора на закрытую, что существенно сократит потребление ресурсов. Кроме того, будет заменено устаревшее оборудование и трубопроводы, чей срок службы почти исчерпан.

Работы ведутся в рамках государственной программы модернизации теплоснабжения, инициированной Андреем Воробьевым и финансируемой из областного и местного бюджетов. Проект планируется реализовать до 2028 года.