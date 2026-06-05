В Кашире прошел киберспортивный турнир MGERCUP

В городском округе Кашира впервые за долгое время состоялся киберспортивный турнир «MGERCUP». Мероприятие было организовано местным отделением волонтерского движения «Молодая Гвардия».

Для привлечения участников волонтеры сняли рекламный ролик и разместили его в социальных сетях. В результате в турнире зарегистрировались 60 человек. Отборочные матчи прошли в онлайн-режиме, а затем сильнейшие из 12 команд поборолись за призы в очном формате.

Команды по пять человек играли в Counter-Strike 2 — самую популярную среди киберспортсменов компьютерную игру. Среди участников были не только жители Каширы, но и геймер из Электростали. Также в турнире приняли участие девушки.

Команды, которые вошли в тройку лидеров, получили грамоты, фирменный мерч турнира, сувениры с изображением Каширы и денежные призы. Обладатели первого места получили сертификат на 10 тысяч рублей, за второе место — 5 тысяч рублей, за третье — 3 тысячи рублей.

Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Иван Скобеев отметил, что турнир прошел на хорошем уровне и стал уверенным шагом для дальнейшей популяризации киберспорта в Кашире.

Волонтеры планируют провести фиджитал-турнир, который объединит соревнования в цифровом и физическом форматах. Сначала команды сыграют в мини-футбол 5×5, а затем капитаны команд сразятся друг против друга в футбольный симулятор на компьютере. Победитель будет определяться по набранным очкам.

Прошедший киберспортивный турнир не состоялся бы без поддержки администрации городского округа и местного бизнеса. Волонтеры выразили благодарность Центру развития туризма и культуры городского округа Каширы и компьютерному клубу «Бункер».