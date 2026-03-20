В Кашире пройдет театральный фестиваль имени Б. В. Щукина

С 21 по 28 марта в городском округе Кашира состоится седьмой Открытый межзональный театральный фестиваль «Театральная неделя — 2026», который будет приурочен к 670-летию города. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе фестиваля запланированы конкурс чтецов, показы спектаклей для детской и взрослой аудитории, конкурсные выступления театральных коллективов и тематические экскурсии. Основные площадки для мероприятий — Дом культуры имени Ленина и Дом творчества имени Б. В. Щукина.

Фестиваль соберет детей, молодежь, взрослых участников, педагогов и творческие коллективы. Его задачи — поддержка театрального искусства, развитие исполнительской культуры, укрепление традиций отечественной сцены и создание открытого культурного пространства в округе.

Министерство культуры и туризма Подмосковья напомнило, что с Каширой тесно связана жизнь Бориса Васильевича Щукина — легендарного российского и советского актера, театрального режиссера и педагога, чье имя носит один из авторитетнейших российских театральных вузов.