Фестиваль «Серебристые облака» пройдет в Кашире в выходные

3 и 4 июля в Кашире состоится фестиваль «Серебристые облака — 2026». Это культурно-научный проект, который объединяет историю, просвещение, искусство и современные городские форматы.

3 июля на площадке Каширского краеведческого музея пройдет открытие фестиваля и деловая программа, посвященная наследию Николая Ивановича Гришина — ученого-астронома и священника. Он четверть века изучал феномен серебристых облаков. В программе — открытие выставки астрофотографии, лития и возложение цветов к памятнику ученого, круглый стол с участием ученых-астрофизиков, специалистов Московского планетария и Музея космонавтики.

4 июля фестиваль продолжится на набережной Оки. Гостей ждут интерактивные площадки и мастер-классы, показ космической моды, выступления творческих коллективов Каширы, научное шоу музея «Атом». Также состоится литературная композиция «Серебряный век в Серебристых облаках» с участием студентов Театрального института имени Бориса Щукина. Завершат вечер программа Московского ансамбля современной музыки, открытая лекция педагога дополнительного образования Центра научно-технического образования, оператора-программиста астросимулятора и лектора кружков Московского планетария Дмитрия Насонова, световое шоу и праздничный финал.

Фестиваль «Серебристые облака» проходит в Кашире ежегодно с 2009 года в конце июня — начале июля. Это самое благоприятное время для наблюдения за уникальным природным явлением — серебристыми облаками, увидеть которые можно в глубоких сумерках.