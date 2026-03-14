В Кашире продолжается строительство предприятия по выпуску промышленного оборудования

В индустриальном парке «Кашира» активно строится предприятие ООО «СМАРТ», которое будет выпускать промышленное оборудование. Уже полностью готов «теплый контур» здания, и строители приступили к установке внутренних перегородок, монолитных полов и подъемных секционных ворот, которые разделят производственный корпус на отдельные блоки.

В работах задействовано до 20 человек. После завершения строительства и ввода здания в эксплуатацию на предприятии установят станки лазерной и гидроабразивной резки, станки для механической обработки (в том числе с числовым программным управлением), а также сварочное и слесарное оборудование.

Площадь завода составит 2800 квадратных метров. В активную фазу строительство цеха перешло в феврале 2025 года. Учредитель ООО «СМАРТ» Юрий Сесоров отметил, что ввести здание в эксплуатацию планируется уже в этом году, а сам запуск завода состоится в 2027-м. На начальном этапе здесь будет создано 80 рабочих мест. Среди основных специальностей — станочники широкого профиля, операторы станков с ЧПУ, слесари, сварщики и инженеры.