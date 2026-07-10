В Кашире продолжается строительство очистных сооружений для жилого квартала «Мега»

В городском округе Кашира на улице Путейской продолжается возведение ливневых очистных сооружений для нового жилого квартала «Мега». Инженерный комплекс будет принимать, очищать и отводить дождевые, талые и поливомоечные воды.

На данный момент на строительной площадке заливают плиту покрытия. Раствор подают с помощью автобетоносмесителя в автобетононасос, а затем по стрелам с гибкими шлангами — на крышу очистного сооружения. После заливки покрытие будет застывать 72 часа, а затем еще 28 дней набирать прочность. После этого конструкцию покроют слоем гидроизоляции и установят необходимое оборудование. В работах задействовано шесть человек.

Представитель застройщика, ГК «Реконструкция», сообщил, что готовность ливневых очистных сооружений составляет 60%. Сейчас закладывается основа будущей системы очистки стоков, которая важна для комфортной и безопасной жизни будущих резидентов жилого квартала.