Спорткомплекс с катком построят на Парковой улице в Кашире

В городе Кашира на улице Парковой идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком. Проект реализуется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

На данный момент на объекте ведутся монолитные работы, устройство наружных стен и монтаж наружных инженерных систем. Также идет благоустройство территории. Планируется приступить к монтажу металлокассет и кладке стен. Общая строительная готовность составляет 20%.

Площадь двухэтажного комплекса составит около пяти тысяч квадратных метров. В его состав войдут крытая ледовая арена для тренировок хоккеистов и административные помещения.

Новый объект станет центром спортивной жизни Каширы и первым крытым ледовым комплексом, доступным для детей, взрослых и профессиональных спортсменов.