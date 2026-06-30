В Кашире продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В городском округе Кашира на улице Парковой продолжается активное строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытой ледовой ареной. На текущий момент общая готовность монолитных работ составляет 70%.

На участке завершают строительство перекрытий первого и второго этажей, возведение стен и внутренних перегородок. Затем приступят к монтажу металлоконструкций ледовой арены. Над ареной установят мягкую кровлю, а стены утеплят и облицуют металлокассетами.

Помимо игровой арены, в ФОКе появится отдельное помещение для отработки бросков хоккеистами. Внутри предусмотрены раздевалки, душевые, тренерские помещения и тренажерный зал.

На территории комплекса продолжаются работы по прокладке внешних инженерных сетей, готовность которых составляет 60%. Уже выполнена канализация и водопровод, скоро начнется врезка в городские сети. Параллельно идет строительство фундамента будущей котельной мощностью 0,9 МВт, работающей на природном газе. Котельная обеспечит ФОК теплом и горячей водой, не завися от городских теплосетей.

Также на участке началось благоустройство территории: выравнивание грунта под строительство дорог и тротуаров, подготовку к высадке газона. У ФОКа появится большая парковка и парковая зона.

По словам руководителя проекта Дмитрия Дремова, на объекте задействовано 40 человек и 7 единиц техники, включая полноповоротные экскаваторы, фронтальные погрузчики и автокраны. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 19,7%. Работы идут согласно графику, сдача объекта запланирована на начало декабря.