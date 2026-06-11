В Кашире продолжается реконструкция отделения детской школы искусств

В микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира активно продолжаются работы по реконструкции здания Ожерельевского отделения Каширской детской школы искусств. Специалисты подрядной организации уже смонтировали вентилируемый навесной фасад из керамогранита на правом крыле здания и ведут утепление его левой половины.

Утеплитель из минеральной ваты шириной 100 мм крепят к стене, после чего он будет покрыт гидроизоляционным материалом, а затем смонтированы крепления для фасадных плит. В цветовую палитру вошли панели темно-коричневого и бежевого цветов. Как только закончится облицовка фасада, в школе завершат ремонт кровли на обоих пристройках.

Внутри здания также идут работы. Чистовая отделка стен выполнена на 40%, отделочные работы на втором этаже школы почти завершены, и специалисты переходят на первый этаж. Вскоре здесь приступят к финишной отделке полов. Параллельно электрики прокладывают слаботочные сети, а также идет монтаж вентиляции.

По словам руководителя проекта Максима Кузнецова, общая строительная готовность здания составляет 47%. На объекте задействовано 18 человек, включая фасадчиков, монтажников, инженеров-слаботочников и специалистов по отделке. Подрядчик ООО «АРТСТРОЙ» идет в рамках контракта и установленного плана работ. Сдать здание в эксплуатацию планируется в конце августа.