Центр культурных инициатив в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю

В городском округе Кашира на улице Стрелецкой, 65а, активно ведутся работы по капитальному ремонту Центра культурных инициатив. Строители занимаются отделкой помещений и монтажом инженерных коммуникаций. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, готовность объекта уже превысила 40%.

Ремонтные работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они соответствуют задачам нацпроекта «Семья».

В здании Центра, построенном в 1957 году и имеющем площадь 809 квадратных метров, планируется обновление фасада и входной группы, проведение кровельных работ и внутренней отделки помещений. Также в планах замена инженерных сетей, радиаторов, сантехнического оборудования, полов и потолков, окон и дверей. В рамках капитального ремонта будет закуплена новая мебель и благоустроена прилегающая территория.

На базе Центра детского творчества работают творческие коллективы, кружки и студии для детей и взрослых по различным направлениям, включая хореографию, вокал и духовой ансамбль. Завершение ремонтных работ запланировано на 1 сентября 2026 года.