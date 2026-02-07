В Кашире продолжается капитальный ремонт школы №1

На улице Маршала Астахова, дом 1, в Кашире продолжаются работы по капитальному ремонту «Средней общеобразовательной школы №1». Строители уже наполовину завершили демонтажные работы и приступили к отделочным, как сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонтные работы ведутся в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Общая площадь школы составляет 3966,5 квадратных метров. В рамках капитального ремонта специалисты проведут демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, покрасят стены, зальют и уложат пол, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки. Кроме того, запланированы фасадные и кровельные работы, а также благоустройство территории. Для обучающихся закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует уже к 1 сентября 2026 года.