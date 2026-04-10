Школу № 7 в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю

В городском округе Кашира продолжается капитальный ремонт средней школы № 7, расположенной на улице Центральной, 17. Согласно информации, опубликованной пресс-службой Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже превысила 33%.

Капитальный ремонт школы проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Пресс-служба ведомства сообщила, что на данный момент на объекте работают 70 человек и задействовано 2 единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, а также осуществляют ремонт кровли.

В рамках капитального ремонта планируется провести кровельные и фасадные работы, установить новые входные группы, заменить системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, будут проведены внутренние работы, благоустроена прилегающая территория, закуплена новая мебель и оборудование.

Завершить все работы планируется к 1 сентября 2026 года.