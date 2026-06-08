Школу № 1 в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю

В городе Кашира продолжается капитальный ремонт здания школы № 1, расположенного на улице Маршала Астахова. Строительная готовность объекта уже превысила 75%. Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

По сообщению пресс-службы ведомства, на объекте трудятся более пятидесяти человек. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют фасад, проводят кровельные работы и монтируют инженерные коммуникации. Также благоустраивается территория, прилегающая к школе.

В рамках капитального ремонта прокладываются системы водоснабжения, канализации, отопления и электропроводки. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Для учеников закупят современную мебель и оборудование, что создаст комфортные условия для обучения и отдыха.

Завершить все работы планируется к 1 сентября 2026 года.