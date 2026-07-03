В Кашире продолжается капитальный ремонт школы № 1

По данным пресс-службы ведомства, на данный момент на объекте трудятся более пятидесяти человек и задействованы три единицы спецтехники. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют фасад, занимаются кровлей и монтируют инженерные коммуникации. Благоустройство территории вокруг школы тоже в процессе.

Во время капитального ремонта прокладываются системы водоснабжения, канализации, отопления и электропроводки. После завершения ремонта для учеников закупят современную мебель и оборудование, что создаст комфортные условия для обучения и отдыха.

Работы планируют закончить к первому сентября 2026 года.