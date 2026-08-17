В Кашире продолжается капитальный ремонт кровли жилого дома

В микрорайоне Кашира-2 на улице 8 Марта, дом 28, активно ведется капитальный ремонт плоской кровли. На текущий момент рабочие приступили к вскрытию старого покрытия, демонтажу стяжки и парапетов.

Одновременно кровельщики меняют водосточную систему, штукатурят вентиляционные шахты и выходы на крышу. Весь строительный материал поднимают наверх с помощью мини-крана, установленного на крыше.

После демонтажа старого покрытия на поверхность нанесут гидроизоляционный слой. Затем крышу выровняют керамзитом, уложат два слоя утеплителя и зальют армированную бетонную стяжку. Завершающим этапом станет укладка двух слоев финишного гидроизоляционного ковра.

Заместитель директора ООО «ГазТеплоСервис» Евгений Свинцов сообщил, что на данный момент капремонт кровли выполнен на 30%. Планируемый срок завершения работ — начало сентября. В ремонте задействованы пять кровельщиков.