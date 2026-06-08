Детскую школу искусств в Кашире капитально отремонтируют в этом году

В подмосковной Кашире, в микрорайоне Ожерелье, на улице Советская, д. 20, продолжается капитальный ремонт здания «Детской школы искусств». По информации пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, готовность объекта достигла 50%.

Ремонтные работы осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Семья».

На данный момент на объекте ведутся устройство вентилируемого фасада, отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Площадь здания составляет 843,2 кв. м. В планах — ремонт кровли и фасада, замена систем отопления, вентиляции, канализации, окон и дверей, а также проведение внутренних работ. Входная группа будет изменена, для школы искусств закупят новую мебель и оборудование. Переделка затронет и территорию учреждения.

Завершить все работы планируется в 2026 году.