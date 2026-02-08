В Кашире продолжается капитальный ремонт детского сада №13

В городском округе Кашира на улице Вахрушева, дом 16 корпус 1, идет капитальный ремонт детского сада №13. На данный момент на объекте ведутся монолитные работы по устройству входных групп. В готовые бетонные конструкции засыпают песок с помощью трактора-погрузчика, а затем трамбуют его виброплитой. Внутри здания специалисты расширяют проемы для новых эвакуационных выходов и создают обрамления из стали. Параллельно устанавливаются маяки, и рабочие начинают штукатурить стены.

Руководитель проекта Артур Бекмухамедов сообщил, что в здании началась подготовка к монтажу инженерных сетей, включая канализацию, отопление, холодное и горячее водоснабжение. На объекте трудятся 18 специалистов и задействовано две единицы техники: трактор-погрузчик и грузовик с манипулятором, который используется в качестве крана.

После ремонта строители полностью реконструируют коридор, соединяющий два корпуса детского сада. Здесь поднимут уровень пола и уберут ступеньки. Кроме того, в здании появятся дополнительные эвакуационные выходы.