Колледж «Московия» в Кашире капитально отремонтируют к сентябрю
В Кашире капитальный ремонт трех зданий колледжа «Московия» выполнен более чем на 75%. Работы проходят на улице Клубная в рамках государственной программы по развитию социальной инфраструктуры Московской области, сообщила пресс-служба регионального Министерства строительного комплекса.
Общая площадь ремонтируемых зданий превышает 7,1 тысячи квадратных метров. Сейчас рабочие заканчивают фасадные работы, устанавливают входные группы, проводят чистовую отделку помещений, занимаются электромонтажом и сборкой водомерного узла.
В ходе ремонта в зданиях уже заменили кровлю, инженерные сети и коммуникации, реконструировали внутренние пространства. Учебные аудитории и лаборатории будут оснащены новым оборудованием и мебелью для создания комфортных условий обучения и повышения качества подготовки специалистов.
Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.