Школу №1 в Кашире реконструируют к сентябрю

В городе Кашира продолжается капитальный ремонт здания школы №1 на улице Маршала Астахова. Строительная готовность объекта достигла 88%, сообщили во вторник в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

На объекте работают более 50 человек и 3 единицы спецтехники. Строители занимаются финишной отделкой стен, общестроительными работами, завершают ремонт фасада и кровли, а также монтаж инженерных коммуникаций. Полным ходом ведутся работы по благоустройству прилегающей к школе территории.

В рамках капитального ремонта прокладываются системы водоснабжения, канализации, отопления и электропроводки. После завершения ремонта для учеников закупят современную мебель и оборудование.

Завершить все работы планируется к 1 сентября 2026 года.