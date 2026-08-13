В Кашире начался первый этап модернизации теплоснабжения

В городском округе Кашира на улице Садовой рядом с домом 19 заливают фундамент для центрального теплового пункта №3. Его мощность составит 7 гигакалорий в час.

Монтаж оборудования ЦТП начнется в следующем месяце. Оно уже изготовлено на заводе и готово к работе. Всего до конца года в микрорайоне Кашира-2 построят шесть таких пунктов. Их цель — использовать потенциал котельной мощностью 90 МВт в деревне Горки и обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение и отопление района.

По словам директора МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира Дениса Половинкина, такие работы повысят комфортность проживания граждан — это стабильное теплоснабжение без отключений и аварий, особенно в зимний период. Сейчас общая строительная готовность проекта составляет 11 %. Ежедневно в работах задействовано до 50 человек и 11 единиц техники. Однако Денис Половинкин подчеркнул, что количество персонала скоро увеличат в 2–3 раза. Полностью модернизацию теплосетей завершат в 2027 году.

Работы проводятся по государственной программе модернизации теплоснабжения, которую инициировал губернатор региона Андрей Воробьев. Они финансируются из областного и местного бюджетов.