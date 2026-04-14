В Кашире началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса

В Кашире на улице Парковой полным ходом идет строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Подрядная организация приступила к возведению наружных стен будущего спорткомплекса.

Проект реализуется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершение работ запланировано на 2027 год.

На данный момент на объекте продолжаются монолитные работы, ведется устройство наружных стен и монтаж инженерных систем. В строительных работах заняты 46 специалистов и 5 единиц техники. Общая готовность объекта составляет 11,5 %.

Площадь двухэтажного комплекса составит около 5 тысяч квадратных метров. В нем будут размещены крытая ледовая арена для тренировок хоккеистов и административные помещения.

Новый объект обещает стать центром спортивной жизни Каширы, предоставляя возможности для занятий спортом детям, взрослым и профессиональным спортсменам.