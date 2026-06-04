В Кашире начали строить новый жилой квартал «Мега»

В городском округе Кашира на Каширском проспекте началось активное строительство нового жилого квартала «Мега». На текущий момент на площадке завершается перекрытие цокольного этажа, и готовится возведение несущих стен и перегородок из кирпича.

Проект предусматривает строительство 25 домов общей площадью 180 000 квадратных метров. Это будут пяти- и семиэтажные дома из керамического кирпича с увеличенными оконными проемами, панорамным остеклением лоджий и дизайнерской отделкой входных групп и вестибюлей. Во всех домах установят лифты. Квартиры будут одно-, двух- и трехкомнатными с 12 видами планировок.

Квартиры будут сдаваться с предчистовой отделкой, включающей высококачественную стяжку пола, улучшенную штукатурку стен, полную разводку электросетей и отопления с установкой радиаторов, розеток и выключателей, а также современную утепленную металлическую дверь.

Заместитель коммерческого директора строительной компании «Реконструкция» Андрей Имамбаев отметил, что первый дом нового квартала планируется ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Строительство второго дома начнется этой осенью, а третьего — в 2027 году. Полностью реализовать проект планируется за 12–15 лет.

На территории квартала «Мега» появятся детский сад на 200 мест и школа на 275 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. В жилом комплексе доступны все государственные ипотечные программы покупки квартир (семейная, военная, ипотека для IT-специалистов), а также программа рассрочки.

Сейчас разрабатывается проект транспортно-дорожной сети, которая будет связывать квартал как с другими районами города, так и с его внутренней дорожной сетью. Для удобства жителей на Каширском проспекте появится остановка общественного транспорта.