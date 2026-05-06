В Кашире на финишной прямой капитальный ремонт школы №1 имени Героя СССР А. И. Выборнова

В городском округе Кашира продолжается масштабный капитальный ремонт школы №1 имени Героя СССР А. И. Выборнова. На данный момент на объекте развернулись активные работы по благоустройству территории. Гусеничный экскаватор готовит площадку для будущего спортивного ядра, а 15-тонный каток помогает в выравнивании поверхности. У здания школы трудится экскаватор-погрузчик, проводятся земляные работы на месте бывших клумб, началась реконструкция отмостки вокруг здания.

Одновременно ведутся работы по устройству вентилируемого фасада из керамогранита. Со стороны главного входа трехэтажное здание уже приобрело обновленный вид — фасад практически готов. Рабочие переместились на обратную сторону школы и корпус со столовой и спортивным залом. Параллельно идет ремонт кровли.

Внутри здания завершены стяжка полов и выравнивание стен. На 95% установлены новые пластиковые окна. Рабочие занимаются отделкой помещений, монтируют конструкции из гипсокартона. Согласно проекту, в школе появятся новые помещения. В санузлах укладывается настенная и напольная плитка. На третьем этаже школы появились туалеты, которых ранее не было. Также идет устройство инженерных систем: электрики, вентиляции, сантехники и отопления.

Прораб Андрей Яськив сообщил, что на текущий момент строительная готовность объекта составляет 60%. Работы ведутся в соответствии с графиком. В ремонте задействовано 67 специалистов различных направлений, включая электриков, сантехников, фасадчиков, кровельщиков и других. Также задействована разнообразная строительная техника. Завершение капитального ремонта планируется к началу августа.