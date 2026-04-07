В Кашире капитально ремонтируют школу №1

В Кашире продолжается капитальный ремонт здания школы № 1, расположенного на улице Маршала Астахова. Готовность объекта уже превышает 45 %. Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить их планируют в 2026 году.

Общая площадь школы составляет 3966,5 квадратных метра. Сейчас строители утепляют фасады здания минеральными плитами РОКВУЛ, которые обеспечат энергоэффективность и пожаробезопасность. На объекте также продолжаются отделочные работы, монтаж окон и устройство напольного покрытия из керамогранита на лестничных сходах.

В ходе капитального ремонта прокладываются инженерные коммуникации: водоснабжение, канализация, отопление и электропроводка. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Для учеников закупят современную мебель и оборудование, что создаст комфортные условия для обучения и отдыха.