В Кашире капитально ремонтируют детский сад № 13

В подмосковной Кашире на улице Вахрушева, 16, активно ведутся работы по капитальному ремонту детского сада № 13. Этот объект является дошкольным отделением «Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 7». По информации, предоставленной пресс-службой Министерства строительного комплекса Московской области, на данный момент строительная готовность объекта достигла 35%.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это соответствует задачам нацпроекта «Семья».

На объекте задействовано более 50 рабочих и 2 единицы техники. Строители завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным и отделочным. Также идет ремонт кровли и фасада.

Площадь детского сада составляет 2727,7 квадратных метров. В планах — ремонт кровли и фасада, замена систем отопления, вентиляции, канализации, окон и дверей. Будут проведены внутренние работы, входные группы претерпят изменения. Для дошкольного отделения приобретут новую мебель и оборудование. Перемены затронут и территорию учреждения.

Завершить капитальный ремонт и ввести детский сад в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2026 года.