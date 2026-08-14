В Кашире информаторов избиркома подготовили к поквартирным обходам

В городском округе Кашира прошел второй этап обучения информаторов избиркома. После тестирования и получения сертификатов они начнут рассказывать жителям о предстоящих выборах в Государственную думу и Московскую областную думу.

Во время подготовки информаторов обучают работе с мобильным приложением. Оно предназначено для анкетирования и сверки данных избирателя. Также в приложении фиксируется, с кем удалось пообщаться, кто не открыл дверь или отказался от общения.

Сотрудникам участковых избирательных комиссий раздали объявления для размещения на информационных досках. В них указано, как должен выглядеть информатор, а также адрес и режим работы участка.

Всего в округе о выборах-2026 будут рассказывать 150 обходчиков.