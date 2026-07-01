В Кашире идет капитальный ремонт школы №1 имени Героя СССР А. И. Выборнова

В городе Кашира продолжается капитальный ремонт школы №1 имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова. На территории идет активное благоустройство: устанавливают бортовой камень вдоль будущих дорожек, выравнивают грунт для асфальтирования внутренних проездов. Используют экскаватор и экскаватор-погрузчик. Одновременно монтируют внешние сети электроснабжения.

На территории школы появилось большое спортивное ядро, включающее футбольное поле, беговые дорожки и прыжковую яму. На площадках завершили нанесение безопасного прорезиненного покрытия. Теперь ученики смогут заниматься физкультурой на открытом воздухе прямо у стен школы. Рядом с образовательным учреждением планируют построить детскую игровую площадку.

В самом здании идет отделка помещений. В актовом зале монтируют потолок системы «Армстронг», в спортзале штукатурят стены. На первом этаже начали покрасочные работы, на втором и третьем этажах отделка почти завершена. Готовятся к установке труб отопления, монтажу вентиляции и кондиционеров. В санузлах уложили плитку, впереди установка сантехники.

Производитель работ Андрей Яськив отметил, что строительная готовность здания и прилегающей территории составляет 78%. Кровля школы полностью готова, вентилируемый фасад из керамогранита готов на 95%. В ремонте задействовано 45 человек и 3 единицы техники. Подрядчик идет согласно графику и планирует завершить работы к началу учебного года.