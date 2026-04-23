Школу № 1 в Кашире капитально отремонтируют в этом году

В Кашире на улице Маршала Астахова продолжается капитальный ремонт здания школы № 1. Строительная готовность объекта достигла 57%. Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Общая площадь школы составляет 3966,5 квадратных метров. На данный момент на объекте продолжаются отделочные работы, ведется монтаж окон. На лестничных сходах укладывают напольное покрытие из керамогранита.

В процессе капитального ремонта также прокладывают инженерные коммуникации: водоснабжение, канализацию, отопление и электропроводку. Кроме того, планируется благоустройство прилегающей территории. Для учеников приобретут современную мебель и оборудование, что создаст комфортные условия для обучения и отдыха.

Завершить все работы планируется в 2026 году.